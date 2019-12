75 Jahre nach der berüchtigten blutigen Ardennenoffensive kamen am Montag ehemalige Alliierte und Deutsche in Bastogne zusammen, um an diejenigen zu erinnern, die in Hitlers Angriff damals ihr Leben verloren haben. US-Verteidigungsminister Mark Esper am Montag in Bastogne: "Auf diesem Boden, wo der Ausgang der Ardennenoffensive ganz offen war, haben die amerikanischen Truppen gekämpft und einen unglaublichen Sieg errungen, der dann zur Hitlers Niederlage geführt hat. Wir dürfen niemals die Schwere der weltweiten Gefahr von damals vergessen, die unser Leben komplett verändert hätte und auch den Lauf der Geschichte. Wir dürfen nie vergessen, wie sich die freie Welt zusammengeschlossen hat, um sicherzustellen, dass das Gute über das Böse siegt." Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach zu den geladenen Gästen: "Ich möchte Ihnen allen, Belgiern, Luxemburgern, Polen, Amerikanern, Kanadiern, Briten, Franzosen und Holländern, in meiner Rolle als deutscher Präsident sagen: Wir Deutsche sind uns unserer Verantwortung bewusst, wir nehmen diese Verantwortung an und wir werden es weitergeben." Die Ardennenschlacht war damals jene letzte, verzweifelte Großoffensive Hitlers im Westen, mit der er ab dem 16. Dezember 1944 versuchte, den Alliierten eine schwere Niederlage zuzufügen. Und mit ihr wollte die Wehrmacht den Hafen von Antwerpen zurückerobern. Insgesamt waren etwas über eine Million Soldaten an der Schlacht beteiligt, die in ihrer Brutalität alles bis dahin Gesehene übertraf. Für die USA war die, dort „Battle of the Bulge" genannte Schlacht die größte Landschlacht des Zweiten Weltkrieges. Und etwa 20.000 Tote machten sie für die US Army zur blutigsten Kampfhandlung des ganzen Krieges.