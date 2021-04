"Sie haben sich mit viel Mut und mit viel Beharrlichkeit für die Aufdeckung und Aufklärung abscheulicher Verbrechen in unserer Gesellschaft engagiert. Sie sind eingetreten für die Schwächsten unter uns, für an Leib und Seele tief verletzte Kinder und Jugendliche, für lange Zeit Vergessene und Verschwiegene", so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Donnerstag. Geehrt wurden zwei Männer, die sich um die Aufklärung sexueller Gewalt in der katholischen Kirche verdient gemacht haben. Matthias Katsch ist Sprecher der Betroffenen-Initiative "Eckiger Tisch". Pater Klaus Mertes ist Jesuit, Gymnasiallehrer und Autor. Matthias Katsch nach der Verleihung des Verdienstkreuzes. "Der Kampf gegen sexuelle Gewalt und für die Opfer hat lange vor 2010 begonnen, sie haben das erwähnt. Es gab viele Frauen, viele Heldinnen und auch Helden zu würdigen, die seit Jahrzehnten versuchen, diesen gesellschaftspolitischen Skandal ins Bewusstsein eben dieser unserer Gesellschaft zu bringen." Katsch war in den 1970er und 80er Jahren Schüler des Canisius-Kollegs. 2010 gründete mit anderen den Eckigen Tisch, einen Zusammenschluss, der die Interessen von Betroffenen sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen speziell im Kontext der Katholischen Kirche vertritt - und ist inzwischen weltweit mit anderen Missbrauchsopfern vernetzt. Der Jesuit Klaus Mertes sorgte als damaliger Leiter des Canisius-Kollegs in Berlin wesentlich dafür, dass der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche 2010 öffentlich wurde.

