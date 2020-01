HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON BUNDESPRÄSIDENT FRANK-WALTER STEINMEIER: "Dass ein israelischer Präsident die schmerzhaften Schritte der Erinnerung gemeinsam mit einem Deutschen geht, dass ein israelischer Präsident an diesem Tag in diesem Hause im Herzen unserer Republik spricht, das erfüllt mich mit tiefer Demut. Lieber Reuven Rivlin, es ist ein Geschenk, und dafür danke ich im Namen meines Landes. [...] Ihre Anwesenheit heute hier ist ein Zeichen der Verbundenheit, der Verbundenheit zwischen unseren beiden Ländern, zwischen Deutschland und Israel. Ich bin dankbar für dieses Zeichen. Aber mehr noch: ich verstehe es als Verpflichtung, als Verpflichtung, uns der Hand, die Israel uns gereicht hat, würdig zu erweisen. Weil ich weiß, die Versöhnung ist eine Gnade, die wir Deutschen nicht erhoffen konnten. Oder gar erwarten durften. Aber wir wollen ihr gerecht werden. Herr Präsident Rivlin, wir werden nicht vergessen, und wir stehen an der Seite Israels. [...] Wir werden heute neue Formen des Gedenkens finden müssen für eine junge Generation, die fragt: Was hat diese Vergangenheit mit mir, mit meinem Leben zu tun? Wir werden neue Antworten geben müssen für junge Deutsche, deren Eltern und Großeltern aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Ihr habt eure Geschichte, wir haben unsere. Das kann und darf nicht die Antwort sein Nein, die Lehren aus unserer Geschichte können und müssen zum Selbstverständnis aller Deutschen gehören. Denn die Verantwortung im Hier und Heute, die tragen wir alle. [...] Ich wünschte, ich könnte - erst recht vor unserem Gast aus Israel - ich wünschte, ich könnte mit Überzeugung sagen: Wir Deutsche haben verstanden. Doch wie kann ich das sagen, wenn Hass und Hetze sich wieder ausbreiten, wenn das Gift des Nationalismus wieder in Debatten einsickert, auch bei uns. Wie kann ich das sagen, wenn das Tragen der Kippa zum persönlichen Risiko wird? [...] Ich fürchte, auf all das waren wir nicht genügend vorbereitet. Aber genau daran prüft uns unsere Zeit. Und diese Prüfung müssen wir bestehen. Das sind wir der Verantwortung vor der Geschichte, den Opfern und auch den Überlebenden schuldig." O-TON STAATSPRÄSIDENT VON ISRAEL, REUVEN RIVLIN: "Auch ich als Angehöriger des jüdischen Volkes habe kein Patentrezept zur Beseitigung des Antisemitismus. Aber ich stehe hier um Ihnen zu sagen, dass der Staat Israel und Deutschland Partner sind, wahre Partner sind. Gemeinsam stehen wir mit unseren Werten dagegen an, kämpfen vielleicht für immer gegen den Antisemitismus und gegen den Fremdenhass, der zur Vernichtung der Menschlichkeit führte, wie das hier vor 75 Jahren der Fall gewesen ist."