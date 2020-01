Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Montag in Berlin mit Überlebenden des Nazi-Konzentrationslagers Auschwitz getroffen, genau an dem Tag, an dem vor 75 Jahren sowjetische Truppen der Roten Armee das KZ befreit hatten. Ein Hintergrund des Treffens ist Besorgnis über weltweit wachsenden Anti-Semitismus. An dem Treffen nahm auch Steinmeiers Gattin teil, Elke Büdenbender. Steinmeier sollte im Verlaufe des Tages mit diesen drei Auschwitz-Überlebenden nach Polen reisen, zu den offiziellen Gedenkfeiern am Ort des einstigen größten Konzentrationslagers der Nazis. Dort trafen im Laufe des Tages Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Gedenken ein. Dabei auch die 75-jährige polnische Auschwitz-Überlebende Jadwiga Wakulska. Wie sie sagt, wurde sie im September 1944 hier in Auschwitz geboren, wo ihre Mutter Häftling im KZ war. Sie habe die ersten fünf Monate ihres Lebens hier verbringen müssen, bis zur Befreiung durch die Rote Armee am 27. Januar 1945: O-Ton "Meine Mutter hielt mich in ihren Armen. Ich war erst ein paar Monate alt, und wir standen in der Reihe zur Gas-Kammer. Das war die Zeit, als die Nazis begonnen hatten, alle Gefangenen umzubringen. Wir rückten immer weiter vor in Richtung Gaskammer. Dann entdeckte mich einer der deutschen Aufseher. Er sah mich an, und da ich blond und blauäugig war als Baby, nahm er uns zur Seite und sagte zu mir, ich werde überleben. Dank dessen haben wir überlebt. Meine Mutter sagt, dass aufgrund der Tatsache meiner "nordischen Erscheinung" ich uns beiden das Leben gerettet habe." In Auschwitz waren von den Nazis mehr als 1,1 Millionen Menschen getötet worden, die meisten von ihnen Juden.