STORY: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew getroffen. Es war sein erster Besuch seit Kriegsbeginn in dem Land. Dabei betonte Steinmeier die absolute Solidarität mit der Ukraine: "Wir sind auf euerer Seite. Wir unterstützen euch. Und wir werden euch weiter unterstützen. Wirtschaftlich, politische, militärisch. So lange wie nötig." Selenskyj dankte Deutschland im Anschluss noch mal ausdrücklich für die Unterstützung seines Landes im russischen Angriffskrieg. Damit trage die Bundesrepublik zum Frieden in der Ukraine bei, sagte er in Kiew nach den Gesprächen mit dem Bundespräsidenten. Selenskyj erwähnte insbesondere die Lieferung des Flugabwehrsystems Iris-T aus Deutschland. Und er äußerte die Hoffnung, dass man noch weiterer dieser Modelle bekommen könnte.

