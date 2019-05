Alte Steuerunterlagen von US-Präsident Donald Trump sollen belegen, dass er zwischen 1985 und 1994 fast keine Einkommenssteuer gezahlt hat. Das berichtet die New York Times, unter Berufung auf Unterlagen, die der Redaktion vorliegen sollen. Demnach hatte Trump als früherer Bauunternehmer in dem betreffenden Zeitraum mehr als eine Milliarde Dollar Verlust gemacht. Im Vergleich mit anderen Privatpersonen scheine Trump "mehr Geld als nahezu jeder amerikanischer Steuerzahler" verloren zu haben, schrieb die Zeitung. Wegen der hohen Verluste habe er in acht der zehn Jahren keine Einkommenssteuer gezahlt. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses gab es zunächst nicht. Die New York Times zitierte allerdings einen Anwalt des Präsidenten, der die Steuerinformationen als sehr fehlerhaft bezeichnete. Trump hatte während seinen Wahlkampfes mit seinem unternehmerischen Erfolg für sich geworben und die Führung seiner Geschäfte nach seiner Wahl an seine Söhne übergeben. Er ist der erste Präsident seit der Watergate-Affäre, der seine Steuererklärungen nicht öffentlich macht. Ein von den Demokraten geleitetes Komitee im Repräsentantenhaus hatte bei der US-Steuerbehörde IRS die Herausgabe von Trumps persönlichen Steuerbescheinigungen der Jahre 2013 bis 2018 angefragt. Finanzminister Steven Mnuchin hatte eine Veröffentlichung der Dokumente am Montag abgelehnt. Es gebe in seinen Augen keine rechtliche Grundlage für die Übergabe der Unterlagen, hieß es. Die Demokraten wollen prüfen, ob Trump als US-Präsident unter anderem wegen seiner Geschäfte mit Hotels und Golfplätzen in einen Interessenskonflikt geraten ist.