Er soll das Ruder beim krisengeschüttelten Fußball-Bundesligisten Schalke 04 rumreißen. Die Schalker Trainer-Legende Huub Stevens soll für die letzten beiden Spiele des Jahres auf der Trainerbank der Königsblauen Platz nehmen. Das teilte der Verein am Freitag mit. Konkret geht es um das Bundesligaspiel gegen Bielefeld am Samstagnachmittag und um das Pokalspiel gegen den Regionalligisten SSV Ulm am Dienstag. Der 67-jährige Stevens ist derzeit als Mitglied des Aufsichtsrats bei Schalke. Es ist das vierte Mal, dass der für den Verein an der Seitenlinie steht. Stevens löst damit den glücklosen Manuel Baum ab. Dieser hatte das Amt in Gelsenkirchen erst am 30. September von David Wagner übernommen und hat noch einen Vertrag bis Sommer 2022. Seinen einzigen Pflichtspielsieg feierte er Anfang November in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Regionalligisten Schweinfurt 05. In der Bundesligatabelle steht Schalke mit nur vier Punkten auf dem letzten Platz. Medienberichten zufolge wollen die Verantwortlichen bei Schalke unabhängig von Stevens so schnell wie möglich ein Lösung für den Trainerjob finden. Dabei soll auch der Name des mittlerweile ebenfalls 67-jährigen Friedhelm Funkel genannt worden sein.

Mehr