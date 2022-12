STORY: Im US-Bundesstaat Georgia wird am heutigen Dienstag in einer Stichwahl entschieden, ob die Demokraten von Präsident Joe Biden ihre hauchdünne Mehrheit im Senat ausbauen können. Der demokratische Amtsinhaber Raphael Warnock tritt gegen den von Ex-Präsident Donald Trump unterstützten früheren Football-Profi Herschel Walker an. Sollte der Baptistenpfarrer und erste schwarze Senator aus Georgia sich behaupten, kämen die Demokraten im Senat in Washington künftig auf 51 der insgesamt 100 Sitze. Gewinnt hingegen sein republikanischer Herausforderer Walker, bleibt es wie in den vergangenen zwei Jahren bei einem 50-zu-50-Gleichstand. Die entscheidende Stimme hat dann bei einem Patt weiterhin Bidens Stellvertreterin Kamala Harris, die als Vizepräsidentin auch Senats-Vorsitzende ist. Die Stichwahl wurde nötig, weil bei den landesweiten Zwischenwahlen vor einem Monat in dem US-Südstaat keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erhielt. Auch diesmal wird mit einem knappen Ausgang gerechnet. Erste Ergebnisse werden in der Nacht zu Mittwoch erwartet.

