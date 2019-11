Handschlag mit den Wählern vor der eigenen Stimmabgabe. In Rumänien will Präsident Klaus Iohannis seine Wiederwahl erreichen. Des Versprechen des konservativen Politikers: eine Justizreform in dem Land, das immer wieder von Skandalen um Beamte und die öffentliche Hand erschüttert wird. "Ich habe heute für ein modernes und europäisches Land gestimmt. Ich lade alle Bürger ein, ihre Stimme abzugeben. Es ist ein sehr wichtiger Tag. Heute sind all jene Sieger, die auch wirklich an die Urnen treten." Zwar gab es zuletzt keine Wählerbefragungen mehr. Bei Bukarests Buchmachern ab gilt Iohannis als Favorit vor seiner Herausforderin, der ehemaligen Ministerpräsidentin Viorica Dancila von den Sozialdemokraten. "Ich habe gewählt, damit Rumänien weiter vorangehen kann. Wir wollen nicht zurück in eine Zeit, in der es keine Rechte und keine Freiheit gab, weil nur ein Mann alle Macht in Händen hielt", sagte Dancila mit Anspielung auf die rumänische Diktatur. Auch unter ihrer Führung hatte Rumänien die Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption zurückgeschraubt, die Unabhängigkeit der Gerichte wurde geschwächt. Brüssel hat dies mehrfach getadelt. Klaus Iohannis darf auch als Favorit der europäischen Partner gelten, wird ihm in diesen Fragen doch eine härtere Haltung nachgesagt. Er war Bürgermeister von Sibiu wurde trat sein Amt als Präsident im Jahr 2014 an. Der rumänische Präsident ist Staatsoberhaupt, ernennt den Ministerpräsidenten und ist Oberbefehlshaber des Militärs.