Rot am See einen Tag nach der Bluttat, die nicht nur die Gemeinde im Nordosten von Baden-Württemberg erschüttert hat. Ein 26-Jähriger soll nicht nur seine Eltern sondern auch vier weitere Verwandte erschossen haben, drei Männer und drei Frauen, so die Polizei. Zwei weitere Personen, ein Mann und eine Frau, wurden demnach verletzt. Sportschütze soll der mutmaßliche Täter gewesen sein. Die Menschen im Landkreis Schwäbisch Hall sind fassungslos. Mit den zahlreichen Medienvertretern vor Ort mag keiner so recht sprechen, zumal nicht vor laufender Kamera. Der festgenommene 26-Jährige hatte sich der Polizei gestellt. Frühestens am Montag, so die Ermittler, sollen Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft vorgestellt werden - möglicherweise werden die Ermittler dann auch etwas zum Motiv des jungen Mannes sagen können. Auf ihrer Internetseite zumindest schreibt die zuständige Polizei Aalen, die Ermittlungsbehörden gingen von einem "Familiendrama" aus.