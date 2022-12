STORY: Das graue Wetter in Berlin am Freitag passte eigentlich gut zur Stimmung bei den deutschen Fußballfans. Ein Tag, nachdem die deutsche Mannschaft bei der Fußball-WM in Katar ausgeschieden ist. Dazu ein kurzes Meinungsbild: "Ja, also gegen Japan hat man natürlich irgendwann halt das Spiel aus der Hand gegeben. Aber es lag vielleicht auch an den Trainerentscheidungen, also dass halt einige Spieler halt ausgewechselt worden sind, obwohl die halt gut gespielt haben. Gegen Spanien haben wir ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Aber, ja, gestern ist dann halt unglücklich gewesen." "Ja, die haben ganz gut gespielt, dachte ich für eine Weile. Aber ja, die Fehler wurden im ersten Spiel gemacht, nicht, gegen Japan." "Einfach nur grauenhaft, schlecht gespielt, verdient rausgeflogen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. (Nachfrage des Reporters: Wie soll es weitergehen?) Tja, Hansi bleibt Trainer, aber die Mannschaft muss komplett umgestellt werden. Weil was da gerade im Sturm passiert ist, ist gar nichts, Verteidigung ist nicht, Neuer ist auch nicht mehr der Beste. Also von daher, ich würde komplett sagen: eine komplett neue Mannschaft." "Ich hoffe, dass die nächstes Mal besser machen werden" "Ich denke, das war schon vorauszusehen" "Deutschland hat gut gespielt. Aber leider, das war nicht der Plan, Japan gegen Spanien, normalerweise Favorit war Spanien. Aber Fußball, wie gesagt, das ist Fußball." "Ich gucke gar keinen Fußball, die verdienen alle zu viel."

