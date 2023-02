STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Klaus Lederer (Die Linke), Spitzenkandidat: "Also was die Koalitionsbildung angeht, das gucken wir uns in den nächsten Tagen mal an, da ist ja heute Abend auch noch ein bisschen Bewegung offenbar drin. Aber wenn das Ergebnis, was die Hochrechnung jetzt zeigt, sich für uns bestätigt, dann bin ich mehr als zufrieden, weil die Ausgangsbedingungen hätten schlechter nicht sein können. Wir sind Teil des Senats, der diese Wahl vergeigt hat. Dass die Berlinerinnen und Berliner da sauer sind, kann man mehr als verstehen. Wir haben eine Situation, dass jetzt so ein Run ums Rote Rathaus stattgefunden hat. Da waren drei Parteien sichtbar. Man hat manchmal den Eindruck, es gibt nur die drei. Sich dann in dieser Materialschlacht nebenbei auch noch Gehör zu verschaffen, inhaltlich durchzudringen. Das haben wir zumindest insoweit hinbekommen, weil wir sind ja stabil und da. Ich wundere mich immer. Wir leben in einer Demokratie, in der Mehrheiten Regierungen bilden. Und am Ende ist jede Regierung legitim und natürlich auch redlich zustande gekommen, die über eine Mehrheit verfügt. Wie sich das dann am Ende abspielt, hier in Berlin, das wird sich zeigen, das wissen wir noch nicht. Aber wenn es hier eine satte Mehrheit für ein rot-grün-rotes oder ein grün-rot-rotes Bündnis gibt in Berlin, und das kommt zustande, dann, was soll daran unredlich sein?" O-Ton Sebastian Czaja (FDP), Spitzenkandidat: "Naja, also wenn man erst mal eine stabile Prognose hat, fühlt man sich besser. Aber jetzt gilt es natürlich, auf die Zahlen zu schauen, in den nächsten Stunden und zu schauen, wie sich dieser Abend entwickelt. Wir gehen jetzt mit einer fünf in diese Zeit rein und da ist noch alles in beide Richtungen möglich. Es gilt das, was ich vor der Wahl gesagt habe, auch nach der Wahl. Aus unserer Sicht hat der Wahlgewinner den Auftrag, auch eine Regierungskoalition zu bilden. Und wir sehen ja jetzt gerade in diesen Prognosen, wie schwierig das auch ist und wie wichtig es ist, dass die FDP gebraucht werden könnte. Gerade wenn es darum geht, eine Reform-Koalition in dieser Stadt zu bilden und einen wirklichen Neuanfang zu machen. Aber das liegt nunmehr jetzt an dem Ergebnis, welches sich dann einstellt, heute im Laufe des Abends." O-Ton Kristin Brinker (AfD): "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben uns in Berlin konsolidiert. Das ist das Entscheidende. Wir gehören mit zu den Wahlgewinnern heute mit einem Plus. Und das ist wirklich großartig. Da bin ich sehr stolz drauf und bedank mich auch bei unseren Wählern."

