STORY: Boris Johnson ging am Donnerstag in guter Begleitung zu seinem Wahllokal in London. Im Vereinigten Königreich werden bei den Regionalwahlen richtungsweisende Entscheidungen erwartet. Bei den Wahlen in England, Schottland, Wales und Nordirland geht es eigentlich um die Politik vor Ort. Trotzdem gilt sie auch als Stimmungstest für den nach Partygate angeschlagenen Premierminister Johnson. Auch die steigende Inflation setzt die derzeitige Regierung unter Druck. Viele Menschen in der Bevölkerung sehen das Verhalten von Johnson kritisch: "Er kommt mir vor wie der ungezogene Junge in der Schule, mit seinen zerstrubbelten Haaren, seiner schiefen Krawatte und seinem heraushängenden Hemd. Und er ist fast wie ein kleiner Junge, der denkt: 'Kann ich damit durchkommen?'" "Ich denke, er sollte zurücktreten, weil er sich einfach nicht als vertrauenswürdiger Führer erwiesen hat. Er hat gelogen, mehrmals, und wenn jemand so lügt, lügt er uns dann auch in anderen Dingen an?" Für England, Schottland und Wales sehen Umfragen Stimmengewinne für die Labour-Partei mit Oppositionsführer Keir Starmer voraus. Ein ganz anderer Stimmungstest wird für Nordirland erwartet. Hier könnte erstmals die irisch-nationalistische Partei Sinn Fein stärkste Kraft im Regionalparlament werden. Sinn Fein setzt sich für einen Zusammenschluss von Nordirland mit der Republik Irland ein. Erste Ergebnisse der Abstimmungen werden für Donnerstagabend erwartet.

