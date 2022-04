STORY: In Erwartung einer befürchteten russischen Großoffensive im Osten und Südosten der Ukraine sagt die Nato der Regierung in Kiew weitere Waffenlieferungen zu. Dies machte Generalsekretär Jens Stoltenberg nach Beratungen der Nato-Außenminister am Donnerstag in Brüssel deutlich. Dabei gehe es um eine "große Bandbreite verschiedener Waffensysteme". Die Nato werde auch finanzielle und humanitäre Hilfe aufstocken. Man werde der Ukraine helfen, sich gegen Angriffe mit chemischen Waffen zu schützen, so Stoltenberg. Konkreter wollte der Generalsekretär nicht werden. An dem Treffen nahm auch der ukrainische Außenminister. Sein Land brauche jetzt vor allem "Waffen, Waffen und Waffen", sagte er und nannte Kampfflugzeuge, Luftabwehr-Systeme und gepanzerte Fahrzeuge.

