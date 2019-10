Österreichs Ex-Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zieht nach dem Ibiza-Skandal und Untreuevorwürfen einen Schlussstrich unter seine politische Karriere. Er tue dies "schweren Herzens", sagte Strache am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Wien. Eine "Zerreißprobe und Spaltung der FPÖ" wolle er aber um jeden Preis verhindern. Am Vortag hatte der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Heimbucher angekündigt, dass es wohl zu einer Suspendierung von Strache kommen werde. Die rechtspopulistische FPÖ war bei der Parlamentswahl am Sonntag zehn Prozentpunkte auf 16 Prozent abgestürzt "Und das bedeutet, dass ich nicht nur meine Parteimitgliedschaft ruhend stelle, sondern dass ich mit dem heutigen Tag auch jegliche politische Aktivität einstelle. Und auch kein Amt und auch keine politische Funktion anstrebe." Auslöser für die vorgezogenen Wahl in Österreich war ein Video, das zeigt, wie Strache einer vermeintlichen russischen Investorin Staatsaufträge für Wahlkampfhilfen in Aussicht stellt. Nach Straches Rücktritt als Parteichef und Vizekanzler zerbrach in weiterer Folge die gesamte rechts-konservative Regierung aus ÖVP und FPÖ. "Begonnen hat alles mit der sogenannten Ibiza-Affäre. Ich habe danach den höchstmöglichen Preis auch bezahlt und alle meine Funktionen niedergelegt. Und schlimmer für mich wog aber immer der Umstand, dass ich meine Wählerinnen und Wähler enttäuscht habe. Und für meine Fehler entschuldige ich mich abermals." Seit der sogenannten Ibiza-Affäre war Strache innerparteilich unter Druck. Kurz vor der Wahl wurden nun Vorwürfe zu seiner Spesenabrechnung publik. Die Wiener Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Untreue. In Medien wurde zudem zuletzt spekuliert, dass Strache mit einer eigenen Partei bei der Wiener Landtagswahl 2020 antreten könnte. Dem widersprach Strache: Er wolle sich nun ganz seiner Familie widmen, sagte er am Dienstag.