O-Ton Heinz-Christian Strache (FPÖ) "Die Veröffentlichung der Bruchstücke eines rechtswidrig und geheim erstellten Videomitschnitts, unter Mitwirkung von Lockvögeln, hat den maximal denkbaren Schaden angerichtet." In einem online veröffentlichten Statement hat der zurückgetretene, österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache eine "gewisse Mitschuld" an dem politischen Erdbeben eingeräumt, das das Land derzeit erschüttert. Der FPÖ-Politiker hatte einer vermeintlichen Verwandten eines russischen Oligarchen in einem Video offenbar Regierungsaufträge als Gegenleistung für Wahlkampfhilfen in Aussicht gestellt. Dabei habe er Gedankenspiele artikuliert, so Strache in dem fünfminütigen Statement. "Keine der artikulierten Ideen wurde weitergesponnen. Keine der Ideen wurde auch nur im Ansatz versucht, in die Tat umzusetzen. Die dargestellten Inhalte, des illegal aufgezeichneten Gesprächs, blieben nicht mehr als ein Hirngespinst." Der Einsatz des Videos im Wahlkampf sei ein gezielter Angriff auf die Regierung Österreichs und den Rechtsstaat insgesamt. Eine neue Regierung könne ihre Arbeit nicht aufnehmen, ohne zu klären, welche wirtschaftlichen oder politischen Interessen dahinter stünden. Er habe daher Strafanzeige gegen drei als mögliche Mittäter identifizierte Personen eingereicht. Die Äußerungen im Video bestritt Strache nicht. Behauptungen allerdings, bisher unveröffentlichte Szenen zeigten ihn beim Drogenkonsum oder Sexuellen Handlungen, nannte Strache dagegen absurd und diskreditierend.