Der Brexit ist definitiv im Rollen - und der EU-Austritt Großbritanniens dürfte auch beim E-Bike-Spezialisten Technibike manches Umlenken erfordern. Die Mitarbeiter der Firma mit Stammsitz in Daun in der Eifel montieren in Staßfurt in Sachsen-Anhalt Luxus-Elektrofahrräder der britischen Kultmarke Cooper. Der Geschäftsführer von Technibike Marc Prüm sagte dieser Tage am Stammsitz des Unternehmens in Rheinland-Pfalz: O-Ton: "Vor einiger Zeit hätte ich bei der Frage, ob es sinnvoll ist, endlich den Brexit zu vollziehen, wahrscheinlich noch geantwortet: Nein. Allerdings, nach dreieinhalb Jahren Unsicherheit, Unwissen, was danach kommt, sind viele Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten - auf der Seite Großbritanniens, aber auch auf der Seite hier in Deutschland - ganz klar der Aussage: Lasst uns den Brexit machen und versuchen, danach aufzuräumen, so dass es noch eine Handelsbeziehung gibt, die was wert ist." 2017 wurden Prüms Firma und die englische Cooper Bike Partner in der Fertigung von E-Bikes, trotz der schon damals laufenden Diskussion um den Brexit. Bereut habe er die Entscheidung nicht, sagt Prüm: O-Ton: "Das Experiment mit Cooper Bikes und der Marke war es auf jeden Fall wert. Wir kriegen unglaublich positive Resonanz auch durch diese emotionale Marke und den Produkten, die wir darunter verkaufen. Als wir es begannen, war die Tatsache, wie oder dass der Brexit kommt, noch nicht abzusehen. Es war noch vor dem ersten Referendum im Parlament in England. Allerdings muss man sagen, mittlerweile und dreieinhalb Jahre später wird es Zeit, dass eine Entscheidung getroffen wird." Großbritannien tritt mit Ablauf des 31. Januar formell aus der Europäischen Union aus. Bis Ende 2020 soll jedoch eine Übergangsphase greifen, in der das Vereinigte Königreich zwar nicht mehr in der EU ist, aber noch deren Regeln anwendet. Bei Technibike in Daun und hier in Staßfurt mag man sagen - "Always look on the bright side of life" und hoffen, dass die Auswirkungen des Brexit für die Firma zwar spürbar, aber nicht allzu gravierend sein werden.