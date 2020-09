Die Sambaschulen in Rio de Janeiro haben entschieden, die berühmte Karnevalparade in dieser Saison zu verschieben. Grund ist die Corona-Pandemie, die in Brasilien besonders hohe Opferzahlen gefordert hat. Ein genaues Ausweichdatum gab die Vereinigung der Sambaschulen am Donnerstag noch nicht bekannt. Ein Zeitplan hänge auch von der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs ab, hieß es. Länger als Januar 2022 könne man aber nicht warten, teilte der Verband mit. Unterdessen breitet sich das Coronavirus in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldete am Donnerstag 32.817 Neuinfektionen. Damit stieg die Gesamtzahl der Ansteckungen auf mehr als 4,6 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 831 auf knapp 140.000 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

