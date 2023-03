STORY: Tiefenentspannt blickt Gacek auf die Welt, scheinbar völlig unbeeindruckt vom Rummel um sein Leben. Der Straßenkater aus Stettin ist durch Fotos und Videos auf sozialen Medienplattformen ein Internetstar geworden und derzeit die wohl beliebteste Touristenattraktion in der polnischen Hafenstadt. Katzenfans und Schaulustige aus aller Welt pilgern in die Straße, in der Gacek seit sechs Jahren lebt. Szymon Maksymiuk von der Touristeninformation in Stettin verfolgt den Hype mit einer Mischung aus Freude und Staunen. "Da war zum Beispiel ein Mann aus Norwegen, der einen Flug gebucht hat. Ich glaube in diesem Fall zwar nicht, dass Gacek der einzige Grund war, denn Touristen aus Skandinavien besuchen Stettin recht häufig, aber er behauptet, dass Gacek ihn zu der Entscheidung gebracht hat, hierher zu kommen und die Stadt zu besichtigen. Gaceks Einfluss auf den Stettiner Tourismus und die Tourismusentwicklung sollte also nicht unterschätzt werden." Aber auch Anwohner freuen sich über ihren berühmten Stadtgenossen. "Ich habe von meinen Freunden aus Warschau von Gacek gehört und sie haben mir einen Artikel über ihn geschickt, und hier bin ich!" "Es hat uns überrascht, denn wir leben in Stettin und wussten nichts über eine Touristenattraktion oder so etwas. Jetzt ist er so berühmt in der Welt, also können wir stolz auf die Katze sein, die hier lebt." Aber wie so oft: Ruhm hat auch seine Schattenseiten. Viele Besucher überhäufen Gacek nicht nur mit Zuneigung sondern auch mit Leckerlis. Und so ist der Kater inzwischen etwas zu rund um die Hüften, findet der Tierschützer Pawel Niejadlik. "Viel Gewicht belastet das Muskel-Skelett-System, die Gelenke, Arthrose kann entstehen. Es gibt auch ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Also, potenziell eine Menge unerwünschter Dinge." Besucher werden nun mit einem Schild ermahnt, dem im Internet als "König von Stettin" gefeierten Kater den nötigen Respekt und Ruhe zu gönnen. Futtergeschenke sollen nur gut verschlossen hinterlegt werden. Eine Ladenbesitzerin, die sich um den Kater kümmert, werde sie ihm dann zukommen lassen. Reibungsloser Service - vielleicht auch das ein Grund, warum Gacek so tiefenentspannt bleiben kann.

Mehr