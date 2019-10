In Ecuador spitzen sich die Proteste gegen die Regierung zu. Tausende Menschen aus den ländlichen Gebieten marschierten am Montag in die Hauptstadt Quito, um ihrem Ärger Luft zu machen. Dort errichteten die Demonstranten Barrikaden und lieferten sich Straßenschlachten mit der Armee. Vielerorts kam es zu Plünderungen. Grund für den Zorn sind die stark angestiegenen Benzinpreise. Die Regierung unter Lenin Moreno hatte entsprechende Subventionen gestrichen. Die Reformen sind die Bedingung dafür, dass das südamerikanische Land einen Milliardenkredit des Internationalen Währungsfonds erhält. O-TON ANDRES KILUMBA, DEMONSTRANT: "Sie nehmen von uns, den Armen. Sie fassen in unsere Taschen und erhöhen die Benzinpreise. Wir sind arm, wir arbeiten jeden Tag und bestellen das Land. Wir müssen arbeiten und das tut weh. Sie nehmen von den Armen und geben den Reichen. Deshalb sind wir hier, um zu verteidigen, was uns gehört, nicht mehr und nicht weniger." Die Regierung sprach von einem Putschversuch und verhängte für 60 Tage den Ausnahmezustand. Die Benzinpreise würden nicht wieder gesenkt, so Präsident Moreno. Die Regierung hatte ihren Sitz in die Küstenstadt Guayaquil verlegt, nachdem Studenten versucht hatten, den Regierungssitz in der Hauptstadt Quito zu stürmen. Auch in Guayaquil werden heute Zehntausende Demonstranten erwartet.