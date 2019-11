Lufthansa-Passagiere mussten auch am Freitag mit Unannehmlichkeiten rechnen. Die Flugbegleiter haben ihren 48-stündigen Streik fortgesetzt. Schon am frühen Freitagmorgen seien Hunderte Flüge gestrichen worden, sagte ein Sprecher des Frankfurter Flughafens. Nach dem Sonderflugplan der Lufthansa sollen am Freitag weltweit rund 600 Flüge ausfallen. Auch nach Streikende am Samstag müssen sich die Passagiere noch auf Verzögerungen einstellen. Das Kabinenpersonal hat seit Donnerstag die Arbeit niedergelegt, um Lufthansa in Gespräche über höhere Spesen und Zulagen sowie weitere Verbesserungen zu zwingen. Die Gewerkschaft UFO und Lufthansa haben für das Wochenende Sondierungsgespräche vereinbart, um in eine Schlichtung zu kommen. Ob es dazu kommen werde, sei aber unklar, sagte UFO-Sprecher Nicoley Baublies: "Nein, wir haben kein verhandlungsfähiges Angebot bekommen und nein, wir haben auch keinen konkreten Schlichtungsaufruf bekommen. Man will mit uns sondieren, ob man mit uns sondieren will. Da müssen wir erst mal warten, ob uns das am Ende eine echte Veränderung bringt. Oder ob das tatsächlich nur ein PR-Coup war und dann hören wir uns am Montag wieder und dann müssen unsere Gäste damit rechnen, dass das weiter geht." Auch am Freitag dürfte es die meisten Absagen an den beiden Lufthansa-Drehkreuzen München und Frankfurt geben. Nach den bisherigen Beobachtungen blieb die Lage aber ruhig, weil viele Passagiere frühzeitig umgebucht oder den Zug genommen haben. Die Lufthansa war mit dem Versuch, den Streik per Gericht untersagen zu lassen, gescheitert. Streiks kosten nach den Worten von Finanzchef Ulrik Svensson grob gerechnet zehn bis 20 Millionen Euro am Tag.