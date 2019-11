Der zweitägige Streik der Lufthansa-Flugbegleiter mit mehr als 1000 Flugstreichungen bringt Bewegung in den verhärteten Konflikt des Unternehmens mit der Gewerkschaft UFO. Lufthansa-Sprecher Martin Leutke sagte am Donnerstag in Frankfurt: "Wir haben heute morgen gesagt, dass wir jetzt in den Dialog gehen wollen mit der Ufo, um primär mal zu sprechen, wie wir zu einer Schlichtung kommen können. Deshalb wird der Dialog mit der Ufo jetzt stattfinden. Und über die Inhalte, wie gesagt, werden wir erst mal nicht öffentlich sprechen, weil es gehört sich, glaube ich, dass wir hinter verschlossener Türe jetzt erst mal vertrauensbildend miteinander reden, und das werden wir tun." Lufthansa und Ufo wollen nun über das Wochenende ausloten, ob sie Tarifverhandlungen beginnen oder einen Schlichter anrufen. UFO-Sprecher Nicoley Baublies äußerte sich am Donnerstag in München skeptisch: "Es kam wieder einmal durch die Öffentlichkeit und nicht bei uns als erstes an. Das hat uns natürlich theoretisch nicht gut gepasst, aber Angebot ist Angebot, haben wir uns gedacht. Dann gab es aber große Widersprüche. Wir haben die jetzt versucht zu klären und so weit auch hinbekommen, dass zumindest der Konzernvorstand uns schriftlich mitgeteilt hat, ja, wir wollen dieses Wochenende mit euch in konkrete Verhandlungen eintreten, wie wir aus dieser Krise herauskommen. Und das versuchen wir. Wenn es nicht klappt, müssen wir am Montag verkünden, dass es weitere Streiks gibt." Am Donnerstag fielen am größten deutschen Airport in Frankfurt etwa 400 und in München rund 250 Flüge aus, sagte ein Lufthansa-Sprecher. Die Airline strich am Donnerstag und Freitag insgesamt 1300 von insgesamt rund 2200 Flügen der Haupt-Fluglinie. Davon sind etwa 180.000 Fluggäste betroffen. Die Lage an den großen Flughäfen blieb aber ruhig, wie die Airline und mehrere Flughäfen berichteten. "Ich bin betroffen, aber die Lufthansa hat mir andere Flüge organisiert, von daher alles okay. Ich habe immer schon gesagt, die Lufthansa-Crew spielt schon in der Champions League, von daher verstehe ich den Streik nicht so ganz, aber ich weiß auch nicht so ganz, was sie wollen, aber ist halt so." "Man kann darauf reagieren, man kann andere Verkehrsmittel nehmen. Und wenn man innerhalb von Deutschland fährt, ist es nicht so schlimm. Und die interkontinentalen Flüge gehen ja." "Also wenn man im Internet liest, angeblich ist diese Gewerkschaft gar nicht so richtig anerkannt. Also es ist alles ein bisschen dubios. Aber Lufthansa ist ja bekannt, dass sie auch harte Kante zeigt. Von daher ist es nicht verwunderlich." Lufthansa und UFO liegen schon seit rund einem Jahr im Streit. Nach einer Führungskrise mit Rücktritten bei UFO weigerte sich die Konzernführung, den jetzt eingesetzten Vorstand als Verhandlungspartner anzuerkennen. Die Lufthansa war mit dem Versuch, den Streik per Gericht untersagen zu lassen, gescheitert. Streiks kosten nach Worten von Finanzchef Ulrik Svensson grob gerechnet zehn bis 20 Millionen Euro am Tag.