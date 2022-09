STORY: Am Freitag stehen die Zeichen bei der Lufthansa auf Streik. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat die mehr als 5000 Cockpitbeschäftigten der Airline aufgerufen, ab Mitternacht die Arbeit niederzulegen. 800 Flüge werden am Freitag laut Lufthansa gestrichen. Hintergrund ist, dass die Gewerkschaft die Verhandlungen über höhere Tarifgehälter für gescheitert befunden hat. Dazu Marcel Gröls von Cockpit: "Wir sind an dem Punkt, wo wir gemerkt haben, wir kommen noch nicht zueinander, trotz sehr, sehr ernsthafter Bemühungen. Es gibt natürlich auch bei uns dann wirklich auch die..., das Bewusstsein für die Verantwortung, dass man natürlich an die Kunden denkt, dass man an die Kolleginnen und Kollegen denkt, auch an das Unternehmen ein stückweit. Aber in der Tarifpolitik passiert das, dass man an den Punkt kommt, wo es ohne Arbeitskämpfe einfach nicht mehr weitergeht." Airline-Sprecher Andreas Bartels nannte den Streik hingegen vermeidbar und forderte eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. "Wir haben ein aus unserer Sicht sehr gutes Angebot gemacht, nämlich 900 Euro pro Monat mehr für jeden Piloten. Das entspricht einer Steigerung am unteren Ende von 18 Prozent, am oberen Ende in der gehaltlichen Endstufe immer noch fünf Prozent." Kritische Stimmen von Reisenden: "Normalerweise ist das immer sehr schlecht in der Hauptreisezeit, aber um ein Signal zu setzen, denke ich mal, ist es halt notwendig gewesen, dass die Piloten da streiken. Nur ob das berechtigt ist, weiß ich nicht. Also die verdienen schon einiges, haben viel Verantwortung, ist vollkommen klar. Aber in der Hauptreisezeit ist schon heftig." "Also es geht schon ein bisschen zu weit, gerade in der Hauptreisezeit. Es ist zwar jetzt bald Nachsaison, aber man hätte sich einigen können. Das Bodenpersonal hatte ja schon eine Einigung. Die Lufthansa hätte da ein bisschen flexibler sein müssen meiner Meinung nach. Ich meine, jeder ist berechtigt zu streiken. Das ist ja das Streikrecht in Deutschland. Aber, ja, das wird morgen wieder zu Chaos führen." In mehreren Bundesländern enden die Schulferien. Laut Lufthansa werden voraussichtlich rund 130.000 Fluggäste von den Ausfällen betroffen sein. Die Passagiere sollten sich so früh wie möglich informieren und den Flugstatus überprüfen.

