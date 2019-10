Der Streik des Kabinenpersonals war zwar groß angekündigt worden, die Auswirkungen auf den Flugbetrieb aber blieben am Sonntagmorgen klein und damit überschaubar. Zum Ausstand aufgerufen hatte die Unabhängige Flugbegleiter Organisation, kurz UFO. Hier in Düsseldorf wurden am Vormittag zwei gestrichene Flüge verzeichnet, in Köln gab es ebenfalls nur geringe Ausfälle. UFO hatte zuvor angekündigt, ihren Warnstreik bei den Lufthansa-Töchtern bis Sonntag 24 Uhr auszuweiten. UFO-Vize Daniel Flohr am Sonntagmorgen am Flughafen Frankfurt zum Stand der Verhandlungen: "Heute streiken wir bei den vier Konzerntöchtern, das ist die Lufthansa CityLine, die Germanwings, Eurowings Deutschland und Sunexpress Deutschland. Die Mutter Lufthansa hat am Freitag kurzfristig tatsächlich den Streik abgewendet, indem sie eben unsere Forderungen erfüllt hat. In den anderen Airlines ist das nicht so. Das ist aber auch jederzeit möglich. Die Forderungen sind sehr einfach, sind sehr bescheiden. Teilweise geht es da um Dinge, die schon seit langem verhandelt sind und eben auch schnell umsetzbar. Es liegt nicht an uns. Der Arbeitgeber könnte hier jederzeit für ein Ende der Streiks sorgen." Die Lufthansa hatte sich kurzfristig bereiterklärt, 2,0 Prozent mehr Gehalt zu zahlen. UFO fordert von den bestreikten Airlines eine Lohnerhöhung von 1,8 Prozent.