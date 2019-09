Nichts los am Eingang zur Pariser U-Bahn-Station République im Herzen der französischen Hauptstadt. Zehn von 16 Linien der Metro wurden am Freitag bestreikt. Die Angestellten des staatlichen Unternehmens RATP protestieren damit gegen die geplante Beschneidung ihrer Rentenversorgung. Wer über Jahre als U-Bahn-Fahrer gewissermaßen unter Tage gearbeitet hat, darf mit 52 abschlagsfrei in Rente gehen. Rund zehn Jahre früher als im französischen öffentlichen Dienst üblich. Das soll sich bald ändern - zum Leidwesen der Betroffenen. "Das sind ja keine wirklichen Privilegien. Lediglich die Medien behaupten das. Tatsächlich handelt es sich aber um ein besonderes System, das uns erlaubt, etwas früher in Rente zu gehen. Aber das ist ja nur die Entschädigung für die Arbeitsbedingungen, denen die Angestellten der RATP jeden Tag ausgesetzt sind." "Ich habe 25 Jahre für dieses Unternehmen gearbeitet, ich werde bald 50. Ich will nicht schuften bis ich 70 bin und bis dahin morgens um vier aufstehen, das wäre sehr schwierig." Die Kürzungen sind Teil der Rentenreform von Staatspräsident Emmanuel Macron. 42 unterschiedliche Rentensysteme gibt es in Frankreich - Macron will die angleichen und ein für alle Franzosen gültiges Punktesystem einführen. Während die Angestellten vor dem Hauptsitz der RATP ihrem Ärger Luft machten, mussten sich Einheimische und Touristen nach Alternativen Fortbewegungsmitteln umsehen. "Ich habe so gut wie möglich geplant und nun suche ich nach einer Metro-Linie, die noch fährt. Bis dahin muss ich laufen, aber das wird hart." Streiks sind in Frankreich ein oft wirksames Mittel, um die Regierung zu Zugeständnissen zu bewegen. Als sich Demonstranten im vergangenen Jahr mit Gewalt gegen eine Reform des staatlichen Schienenverkehrs stemmten, blieb Macron standhaft. Seither aber hat er politisch an Rückhalt verloren - vor allem durch die Proteste der Gelbwesten.