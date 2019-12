Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext. O-Ton Nicoley Baublies, Beauftragter des UFO-Vorstands: "Die UFO ist ja bei fünf Konzern-Airlines insgesamt in schwierigen Verhandlungen bzw. diese sind gescheitert. Trotzdem kündigen wir jetzt erst einmal nur vom 30.12. bis zum 01.01., Null bis 24 Uhr, bei der Germanwings Arbeitskämpfe an. Solange Lufthansa als Konzern hier nicht weiter Öl ins Feuer gießt, werden wir eine Ausweitung auch vorher nicht vornehmen. ://: Ja, es ist natürlich eine ganz furchtbare Zeit - es gibt nie eine gute Zeit für Streiks. Was aber wirklich ist, mit einer unglaublichen Härte geht dieser Konzern in allen betroffenen Airlines vor. Die Streik-Forderungen bei Germanwings sind zum Beispiel schon 2016 Gegenstand von Streiks gewesen, bisher nicht umgesetzt. Die Leute haben ganz, ganz schwierige Situationen in den verschiedenen Airlines. Und, ja, wir haben es bis zum Schluss versucht. Bei Lufthansa haben es die Schlichter bis heute versucht. Es hat nichts geklappt, und dann muss man irgendwann tatsächlich die Reißleine ziehen, so schade das auch ist. ://: Ja, wenn jetzt kein Einlenken kommt oder gar weiter irgendwelche Gerichtsverfahren oder irgendwelche Spielchen gespielt werden, dann werden wir während des Germanwings-Streiks sicherlich auch verkünden müssen, dass es in anderen Airlines Streiks gibt. Die werden dann massiver, die werden länger, man kennt das. Aber irgendwann muss auch dieser Konzern einsehen, dass es rechtssichere und tragfähige Lösungen für die Mitarbeiter in den verschiedenen Betrieben braucht."