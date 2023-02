STORY: In Großbritannien ist der größte Massenstreik seit Jahrzehnten angelaufen. Hunderttausende Staatsbedienstete demonstrierten am Mittwoch für höhere Löhne. Schulen blieben geschlossen, der Bahnverkehr stand still und das Militär wurde in Bereitschaft versetzt, um bei Grenzkontrollen zu helfen. Die Streikenden fordern Lohnerhöhungen über der Inflationsrate, um die explodierenden Lebensmittel- und Energierechnungen zu decken. Schätzungen zufolge beteiligen sich bis zu einer halben Million Lehrer, Angestellte im Staatsdienst, Lokführer und Universitätsdozenten an dem Ausstand. Infolge einer Inflation von mehr als zehn Prozent – dem höchsten Stand seit vier Jahrzehnten – hat Großbritannien in den vergangenen Monaten bereits eine Welle von Streiks in verschiedenen Sektoren erlebt, darunter Gesundheits- und Transportarbeiter sowie Postpersonal von Royal Mail. In den kommenden Tagen wollen Krankenschwestern, Sanitäter und andere Beschäftigte im Gesundheitswesen in den Streik treten, während Feuerwehrleute diese Woche die landesweiten Streiks unterstützten.

