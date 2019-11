HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Renate Künast, Grüne: "Die Bauern leiden an jahrelanger Untätigkeit, meine Damen und Herren. Weil die Belastung von Natur, Boden, Wasser, die Art der Tierhaltung, die Fotos, die da entstehen, unter denen mindestens all die Bäuerinnen und Bauern leiden, die gut arbeiten, das ist doch auch das Ergebnis dieses Agrarsystems, dieser fehlenden Kontrolle, dieser Fehlleitung von Geldern. Wir wissen doch alle, dass kein Weg an einem Umbau vorbeiführt. Wenn wir wollen, wir wollen das, dass es in Zukunft hier in 10, 20, 30 Jahren noch echte Landwirtschaft gibt. Ich meine damit nicht die Investoren von irgendwo, echte Landwirtschaft mit Bauernfamilien. Dann lassen sie uns den Mut und die Courage haben, die Agrargelder entsprechend umzuleiten, meine Damen und Herren." O-Ton Julia Klöckner (CDU), Bundeslandwirtschaftsministerin: "Ihre Kollegin, ihre Fraktionsvorsitzende Frau Göring-Eckardt hat hier an dieser Stelle gesagt: Die deutschen Bauern verseuchen unsere Umwelt. Ich kann Ihnen sagen, die verseuchen nicht unsere Umwelt, die machen uns alle satt. Und das sind die Botschaften, die unsere Bauern brauchen. Sie haben es satt, aus städtischer Perspektive belehrt zu werden, wie Landwirtschaft auszusehen hat. Wir werden die Bauern dabei begleiten, wie sie die Gülle aufbereiten können, wie sie Gülle lagern können, wie wir bessere Aufbringtechniken haben. Wir setzen auf Hightech, wir setzen auf Zukunft, wir setzen auf Lösung. Wir setzen auf das Miteinander statt auf das Gegeneinander, wie sie das hier machen."