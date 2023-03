STORY: In Israel haben am Sonntag erneut Zehntausende Menschen gegen die geplante Justizreform protestiert. Die schwerste innenpolitische Krise des Landes seit Jahren hatte zuvor mit der Entlassung von Verteidigungsminister Joaw Gallant einen neuen Höhepunkt erreicht. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu setzte Gallant am Sonntag ab, nachdem dieser Netanjahus Vorgehen bei der umstrittenen Justizreform kritisiert hatte. Am Sonntagabend gingen in Jerusalem und Tel Aviv auf die Straßen, um gegen den Rauswurf des Ministers zu protestieren. Viele schwenkten die blau-weiße israelische Flagge. Demonstranten durchbrachen Absperrungen vor Netanjahus Wohnsitz in Jerusalem. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Politiker und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens protestierten gegen Netanjahus Entscheidung. Gallant hatte sich besorgt darüber geäußert, dass Reservisten aus Protest gegen die Justizreform eine Verweigerung des Militärdienstes angekündigt hatten. Er unterstütze zwar eine Reform der Justiz, doch sei dafür ein breiter Konsens notwendig, sagte er.

