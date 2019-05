Dieses Video des YouTubers Rezo mit dem mehrdeutigen Titel "Die Zerstörung der CDU" hat in kurzer Zeit enorm gewirkt hierzulande - am Montagabend war es bereits fast 13 Millionen Mal angeklickt und mehr als eine Million Mal gelikt worden. In der Debatte um den Umgang mit Wahlempfehlungen von YouTubern wie Rezo hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer den Vorwurf zurückgewiesen, sie wolle die Meinungsfreiheit einschränken. Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt werde man in der CDU immer verteidigen, erklärte sie am Dienstag in Berlin. Auslöser des Streits war eine Äußerung von Kramp-Karrenbauer zu dem Aufruf von 70 YouTubern vor der Wahl zum EU-Parlament, weder CDU, SPD noch AfD zu wählen. Am Montag hatte die CDU-Chefin in Berlin dazu gesagt: O-Ton: "Die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache: Was sind eigentlich die Regeln im analogen Bereich und welche Regeln gelten im digitalen Bereich? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden." Der Netz-Experte Markus Beckedahl von der Plattform "netzpolitik.org" sagte dazu am Dienstag in Berlin: O-Ton: Man ist schon etwas verwundert bei der Pressekonferenz, dass Annegret Kramp-Karrenbauer an YouTuber, die einen Wahlaufruf gegen ihre Partei machen, dass sie dort andere Maßstäbe anwendet, als wenn TV-Influencer wie Dieter Thomas Heck Wahlaufrufe in der Vergangenheit für die CDU/CSU gemacht haben. Hier wird mit zweierlei Maß bewertet, nur weil jemand gerade nicht von der Regierungspolitik der CDU CSU in der SPD überzeugt ist, heißt das doch nicht, dass man diese Wahlaussage bzw. solche eine Wahlempfehlung nicht machen darf." Beckedahl ergänzte, es sei merkwürdig, dass bestimmte politische Kreise manche Jugendliche jetzt auf einmal als "zu politisch" empfänden. Er hätte sich gewünscht, dass die Union mit solchen Herausforderungen weit souveräner umginge.