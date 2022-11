STORY: Russischer Beschuss hat die Infrastruktur in der Ukraine beschädigt - so sehr, dass wohl noch bis Anfang April mit Stromausfällen zu rechnen sein wird. Das hat einer der großen Energieversorger des Landes mitgeteilt. "Ich möchte, dass jeder versteht: Die Ukrainer werden höchstwahrscheinlich bis mindestens Ende März mit Stromausfällen leben müssen", schrieb Sergei Kowalenko, Chef des großen privaten Energieversorgers Yasno in Kiew, auf seiner Facebook-Seite. "Legen Sie sich einen Vorrat an warmer Kleidung und Decken an und überlegen Sie, wie Sie auch einen längeren Stromausfall überstehen können." Der Netzbetreiber habe neue Beschränkungen für die Stromverteilung angekündigt, was dazu geführt habe, dass mehr als 950.000 Kunden vom Stromnetz getrennt seien. In einigen Regionen der Ukraine sind die Temperaturen bereits unter den Gefrierpunkt gefallen, auch in der Hauptstadt Kiew. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk riet den Einwohnern in den kürzlich zurückeroberten Gebieten der Region Cherson, den Winter in sichereren und besser versorgten Gegenden der Ukraine zu verbringen. Es sei möglich, die Einwohner in andere Landesteile zu bringen. Nach acht Monaten russischer Besatzung gelten die Zerstörungen in Cherson als enorm. Die Strom- und Wasserversorgung sei größtenteils zusammengebrochen, so die ukrainische Regierung. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Nato am Montag aufgefordert, das von Russland kontrollierte ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja vor Sabotage zu schützen. Am Samstagabend und am Sonntagmorgen war es rund um das Atomkraftwerk zu mehr als einem Dutzend Explosionen gekommen. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, für die Angriffe verantwortlich zu sein.

