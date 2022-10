STORY: Nach weiteren russischen Angriffen auf die Energie-Infrastruktur in der Ukraine am Mittwoch soll dort am Donnerstag der Strom eingeschränkt werden. Das teilte ein Berater von Präsident Selenskyj mit. Es sei notwendig, von 07.00 Uhr bis 23.00 Uhr den Stromverbrauch zu minimieren. Wenn dies nicht geschehe, müsse man sich auf vorübergehende Stromausfälle vorbereiten. Allein am Mittwoch seien drei Energieanlagen im ganzen Land durch russischen Beschuss zerstört worden, teilte Selenskyj mit. Der ukrainische Netzbetreiber Ukrenergo stellte klar, dass die Strom-Einschränkungen nur am Donnerstag gelten sollen. Hintergrund sei ein Kapazitätsmangel im System, hieß es in einer Erklärung. Allerdings könnte mit Einbruch der Kälte nicht ausgeschlossen werden, dass man die Kunden „noch häufiger um Hilfe bitten müsse," schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung.

