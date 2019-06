Nach dem massiven Stromausfall in weiten Teilen Südamerikas hat sich die Lage wieder allmählich normalisiert, wie hier in San Luis in Argentinien. Seit Sonntagabend Ortszeit hätten etwa 90 Prozent der Haushalte in Argentinien und fast ganz Uruguay und Paraguay nach mehreren Stunden wieder Strom, wie die Behörden in den drei benachbarten Ländern mitteilten. Die Ursache für den "beispiellosen" Blackout sei noch unklar, sagte auch Argentiniens Energieminister Gustavo Lopetegui. Er sprach in Buenos Aires von einem Fehler im Verbundsystem des nationalen Stromnetzes: O-Ton: "Was wir in diesem Moment wissen, dass genau um 7:07 Ortszeit am Sonntag dieser Fehler passierte - solch ein Fehler passiert immer mal wieder im Stromsystem Argentiniens. Wie auch in anderen Systemen. Das ist weder ungewöhnlich noch außerordentlich. Aber was nicht normal ist, und was nicht passieren sollte, das ist die folgende Ausfall-Kette, die dann den totalen Stromausfall bewirkte." Diesen Totalausfall gab es in ganz Argentinien und weiten Teilen Uruguays und Paraguays. Mehr als 40 Millionen Menschen waren deswegen stundenlang ohne Strom. Der Blackout warf neue Fragen über die Anfälligkeit des Stromnetzes auf, das mehrere Länder in Südamerika verbindet.