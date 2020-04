Wissenschaftler der Universität Marburg haben zwei Beatmungsgeräte entwickelt, die schnell und einfach für Entlastung in den Krankenhäusern sorgen könnten, sollte der Andrang von Coronavirus-Patienten in den nächsten Wochen enorm ansteigen. Das Team aus Wissenschaftlern und Studenten haben zwei Varianten gebaut, die schnell und vergleichsweise kostengünstig hergestellt werden können. Studentin Carolin Sommer erklärt, was dahintersteckt: „Unsere Variante ist so, dass der Patient, der eben akut betroffen ist, nicht direkt da angeschlossen wird, sondern er soll am Anfang an einem Profi-Beatmungsgerät angeschlossen werden. Und dann, wenn er das Schlimmste überstanden hat, dann an unser Gerät kommen. Das ist einfach dazu da, dass das Gesundheitssystem entlastet wird." Das erste Modell basiert auf einer traditionellen Handpumpe, der die Wissenschaftler einige Zusatzfunktionen angebaut haben. Die zweite Variante enthält ein normales Schlafgerät, das bereits in vielen privaten Haushalten verfügbar ist. Zusätzlich angeschlossene Technik macht dann eine künstliche Beatmung möglich. „Wir sind eigentlich bereit, dass diese Geräte auf den Markt kommen, aber wir haben keine Zulassung. Und da appellieren wir an die Politik, dass wir die so schnell es geht bekommen." Sommer verrät zudem, dass es bereits ein Unternehmen gibt, das die Geräte für sie auch in Massen herstellen würde. Laut Angaben der Technischen Universität Berlin gibt es in Deutschland aktuell 27 bis 28.000 Intensivbetten. Im Vergleich zu Italien, wo es zu starken Überlastungen auf den Intensivstationen kam, sind das bezogen auf 1.000 Einwohner in etwa zweieinhalb Mal so viele.