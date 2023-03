STORY: Sind es die langen, dunklen Winter, der viele Schnee oder die dampfenden Saunen? Irgendetwas muss es sein, denn Finnland liegt erneut auf Platz 1 des Weltglücksreports. Der Index erfasst unter anderem soziale Unterstützung, Einkommen, Gesundheit und Freiheit in einem Land und Finnland steht das sechste Jahr in Folge an der Spitze, gefolgt von Dänemark, Island, Israel, den Niederlanden, Schweden und Norwegen. Deutschland kommt nur auf Platz 16. Ganz hinten liegen der Libanon und Afghanistan und der Libanon Ganz allgemein heißt es, dass die Menschen glücklicher sind, wenn sie in Ländern leben, in denen die Glückskluft geringer ist. Für diese Finnen gehört auch dazu, etwas Verrücktes zu tun, zum Beispiel Schnee-Joggen auf Socken. "Das ist traditioneller finnischer Wahnsinn, da sind wir uns wohl alle einig. Und es ist wirklich das Glück, ich meine, es ist sehr guter Sport, starke Bewegung und alles, wirklich das Glück. Dem Bericht zufolge ist das durchschnittliche Glücksempfinden der meisten Menschen weltweit trotz verschiedener Krisen wie der Corona-Pandemie, der hohen Inflation und des Krieges in der Ukraine weiterhin bemerkenswert stabil geblieben.

