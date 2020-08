Monatelang leere Schulen - das schadet laut Wissenschaftlern vor allem Kindern aus finanziell schwachen Familien. In Dresden wurde am Montag eine entsprechende Studie vorgestellt, von Wieland Kiess, dem Direktor der Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Leipzig: O-TON WIELAND KIESS, DIREKTOR KLINIK UND POLIKLINIK FÜR KINDER- UND JUGENDMEDIZIN AM UNIVERSITÄTSKLINIKUM LEIPZIG ("Also, wenn wir es uns leisten, Kinder ein halbes Jahr, ein Jahr, je länger, das geht, nicht in die Schule gehen zu lassen, werden wir den Kindern, die sowieso wenig an Bildung teilnehmen und Teilhabe haben, massivst schaden. Und ich glaube, kein Land, zumal nicht die Bundesrepublik Deutschland, die auf Bildung besteht, Ausbildung besteht, kann es sich erlauben und leisten, auch wirtschaftlich im übrigen, eine ganze Generation nicht zu bilden. Also, da ist meine Antwort, aber das ist natürlich nicht belegbar, sondern nur gesunder Menschenverstand, dass möglicherweise die Konsequenzen von einer langen Schulschließungen, flächendeckenden Schulschließungen, enorm sein würden.") Laut Studie betrifft "Corona" nicht alle gleichermaßen, sondern ist die Situation vor allem für Familien schwierig, die in beengten Verhältnissen leben und über relativ wenig Ressourcen verfügen. Auch hätten sich die Schulschließungen negativ auf den Umgang mit Kindesmisshandlungen ausgewirkt, da offenbar vieles "unter dem Radar" gelaufen sei.

