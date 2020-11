Die Zahl der Todesopfer durch Wirbelsturm "Eta" in Mittelamerika steigt weiter an. Allein in Guatemala schnellte sie auf über 150 hoch, wie die guatemaltekische Armee am Freitag mitteilte. Hier beginnen Soldaten ihren Einsatz. Ein abgelegenes Bergdorf war von verheerenden Schammlawinen heimgesucht worden. Über 100 Menschen seien samt ihrer Häuser begraben worden, teilte die Armee mit. Präsident Alejandro Giammattei wies darauf hin, dass die Zahl der Toten und Vermissten allein bei dem Unglück auf rund 150 geschätzt wird und theoretisch noch höher ausfallen könnte. Der heftigste Sturm, der seit Jahren über Mittelamerika hinweggezogen ist, macht nicht an Ländergrenzen Halt. Bilder aus Honduras zeigen, wie ein kleines Mädchen aus dem Westen des Landes geborgen wird, der fast vollständig überflutet wurde. Hier warten Hunderte Menschen auf Hilfe, die sich vor den Fluten auf die Dächer ihrer Häuser gerettet hatten. Schnellboote und Hubschrauber sollen die Menschen in den unzugänglichen Gebieten in Sicherheit bringen. Die Behörden bestätigten sieben Todesopfer. Tote wurden auch aus Nicaragua, Costa Rica und Panama gemeldet. "Eta" war am Dienstag in Nicaragua als Hurrikan der Kategorie 4 mit Windstärken von über 240 Kilometern pro Stunde und starkem Regen auf Land getroffen, bevor sich der Sturm abschwächte. Es wird erwartet, dass er über Belize hinwegziehen wird und Kurs auf Kuba und Südflorida nehmen wird.

