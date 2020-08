BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**BROADCASTERS: NO USE. DIGITAL: NO RESALES. MUST ON SCREEN COURTESY Emiliano @Emi_oto/MUST ON SCREEN COURTESY INSTAGRAM @OUTISLANDEXPLORERS/MUST ON SCREEN COURTESY RUBILDO LOPEZ/MUST COURTESY NOAA. MUST NOT OBSCURE NOAA LOGO/ NO USE AUSTRALIA BROADCASTERS. NO USE ABC, CNN, FOX, UNIVISION, TELEMUNDO, BBC AMERICA, NBC, OR THEIR DIGITAL/MOBILE PLATFORMS*~ Der US-Bundesstaat Florida bereitet sich auf den Sturm "Isaias" vor, der am Sonntag voraussichtlich auf die Südostküste des US-Bundesstaates treffen wird. Das Nationale Hurrikan-Zentrum warnte vor einer Sturmflut und Überschwemmungen. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis rief für einige Regionen an der Atlantikküste den Notstand aus: "Selbst wenn das Auge des Sturms nicht die Küste erreicht, wird es Auswirkungen geben. Wir reden von einem Hurrikan oder Tropensturms, darauf müssen die Leute vorbereitet sein." Am Sonntagmorgen wurden bereits Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern gemessen. Zuvor hatte der Sturm auf den Bahamas, in der Dominikanischen Republik und in Puerto Rico gewütet. Nach Angaben von lokalen Medien kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, Zehntausende Menschen waren ohne Strom. Flüsse traten über die Ufer, es kam zu Überschwemmungen. Florida ist in den USA besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Der Sturm bringt nun zusätzliche Belastungen für die Einwohner und Behörden mit sich.

