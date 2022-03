STORY: Der frühere Anführer der sogenannten "Proud Boys", Enrique Tarrio, wurde verhaftet und wegen seiner Rolle beim Angriff auf das Kapitol vor einem Jahr angeklagt. Tarrio wurde aus dem örtlichen Gefängnis zur Anhörung vor einem Bundesgericht in Miami zugeschaltet. Er gab an, über keinerlei Ersparnisse zu verfügen. Er verdiene seit kurzem Geld mit dem Bedrucken von T-Shirts. Tarrio ist eine der prominentesten Personen, die wegen ihrer Rolle bei der Erstürmung durch Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump angeklagt sind. Obwohl er sich nicht aktiv am Sturm selbst beteiligte, soll er andere angeleitet und ermutigt haben. Tausende waren am 6. Januar 2021 auf das Gelände und in die Räumlichkeiten des Kapitols vorgedrungen. Trump hatte in einer Rede zuvor wiederholt behauptet, seine Wahlniederlage sei das Ergebnis eines weit verbreiteten Betrugs. Zuvor war bereits ein Mann aus Texas in fünf Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Tarrio wird die Konspiration zur Verfahrensbehinderung vorgeworfen, eine Straftat, die vielen Kapitol-Randalierern zur Last gelegt wird. Bei einer Verurteilung drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis.

