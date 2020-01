Meterhohe Wellen haben am Dienstag unter anderem den olympischen Hafen von Barcelona getroffen. Sturm Gloria wütete tagelang an der Ostküste Spaniens. Eisiger Wind und starker Regen sorgten in vielen Regionen für Schäden. Mehrere Menschen kamen ums Leben. Die Provinz Valencia war besonders stark betroffen. "Unheimlich. Gestern war es sehr unheimlich, jetzt ist es OK. Uns geht es gut." "Das Meer brachte den ganzen Sand und die Fische mit sich." "Das Land oder die Stadt Cullera hat sich so viel Mühe gegeben. Pflegt immer hier die Anlagen und den Strand. Und jetzt ist so viel Zerstörung da, die Dünen sind größtenteils zerstört. Es war gerade alles neu gemacht." Neuschnee sorgte Anfang der Woche auf vielen Straßen für ein Verkehrschaos. Hunderttausende Menschen waren zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten. Tausende Schüler mussten zuhause bleiben, weil der Unterricht ausfiel. Der Flughafen von Alicante musste geschlossen werden. Hunderte Flüge wurde gestrichen. Die katalanische Regionalregierung ordnete ein Verbot von Aktivitäten im Freien in mehreren Regionen an. Nach Angaben des Innenministeriums mussten diejenigen, die sich nicht an das Verbot hielten, mit einer Geldstrafe rechnen.