Sturm Dorian erreichte am Samstag Kanada. Für die Provinzen Neuschottland und Neufundland wurden Warnungen verhängt. Der Sturm bewegte sich bisher außerordentlich langsam fort, sorgt vor Ort allerdings für Windgeschwindigkeiten von fast 150 km/h. Als Sturm Dorian über die Bahamas zog, sorgte er noch für etwa doppelt so hohe Windgeschwindigkeiten. Noch immer Kämpfen die Menschen auf der Inselgruppe mit den Aufräumarbeiten. In Marsh Harbour wütete der Hurrikan zwei Tage lang, etwa 90 Prozent der Häuser und der Infrastruktur sind zerstört. Einige Anwohner sind mit dem Vorgehen der Regierung unzufrieden. „Wie sie uns behandelt haben, dass sie die Leute zum Beispiel dafür bezahlen ließen mit Bahamas Air nach Nassau zu fliegen, in einer Notstandssituation! Dabei ist es eine nationale Fluggesellschaft. Das ist einfach verrückt." Trotz zahlreicher Hilfslieferungen flohen Tausende von Inseln in die Nassau oder bis nach Florida. Stephen Russell, Direktor der nationalen Katastrophenschutzbehörde, sagte am Samstag, in Nassau könnten Menschen in Notunterkünften oder Hotels untergebracht werden. „Wir wollen die Inseln nicht vollständig evakuieren, nur eben möglichst viele Menschen von den Inseln wegbringen, damit wir Geröll wegräumen können, oder sterbliche Überreste von Tieren." Die Zahl der Todesopfer ist derzeit auf über 40 Personen angestiegen. Die U.S. Küstenwache gab an, fast 300 Menschen gerettet zu haben.