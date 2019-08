Der Tropensturm Dorian könnte schon am Mittwoch die Stärke eine Hurrikans erreichen - dies befürchten Behörden der Dominikanischen Republik und erhöhten dementsprechend die Warnstufen und evakuierten Häuser in unsicherer Lage. Der in der Karibik wütende Sturm bewegt sich in nordwestliche Richtung und soll am Mittwoch den Süden von Puerto Rico erreichen. Dort bereiteten sich die Bewohner bereits in den letzten Tagen vor, in dem sie Trinkwasser und andere Lebensmittel auf Vorrat kauften und sich auf Stromausfälle einstellten. Bereits 360 Notunterkünfte wurden eingerichtet, und der Notstand wurde erklärt. Erst vor zwei Jahren wütete Hurrikan Maria über der Insel, wobei Tausende ums Leben kamen und weite Teile der Infrastruktur zerstört wurden. Damals klagten die Bewohner darüber, nicht ausreichend Unterstützung vom US-amerikanischen Festland bekommen zu haben. Dieses Mal erreichten Einsatzkräfte aus Florida die Insel sogar noch vor dem Sturm.