Auf seinem prognostizierten Weg in Richtung der Florida Keys hat Tropensturm Eta am Sonntag Kuba mit sintflutartigen Regenfällen heimgesucht. Staatlichen Medien zeigten Bilder von knietief überfluteten Straßen und beschädigten Gebäuden. Zehntausende hatten am Sonntag auf Anweisung ihre Häuser verlassen müssen, nachdem der Sturm zuvor Dutzende Menschen durch Überschwemmungen und Erdrutschen in Zentralamerika getötet hatte. In Guatemala mussten sich Rettungskräfte über schlammige Wege in abgelegene Dörfer voranarbeiten - und wurden vielerorts Zeugen einer Tragödie. "Ich habe meine Mutter verloren, meinen Vater verloren, meine Brüder, zweiundzwanzig Mitglieder meiner Familie. Ich bin die einzige Überlebende." In Honduras flüchteten nach Behördenangaben rund eine Million Menschen vor Wind und heftigem Regen. "Ein Fluss trat über die Ufer und überflutete die Häuser von 25 Familien. Wir haben all unser Hab und Gut in der Flut verloren. Das U.S. National Hurricane Center sagt nun Starkregen über dem Süden Floridas und den Keys voraus, und gab eine Hurrikan- und Sturmflutwarnung für die Region heraus.

