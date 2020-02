Sturmtief "Sabine" trifft auf die deutsche Nordseeküste. In Sankt Peter-Ording freuten sich am Sonntag Wind- und Kitesurfer über die hohen Windgeschwindigkeiten. Rettungskräfte holten sie später wieder aus dem Wasser, da "Lebensgefahr bestehe", sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr. Der Deutsche Wetterdienst hat wegen des Sturmtiefs für weite Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe herausgegeben. Es wird erwartet, dass sich Sabine im Laufe des Nachmittags und Abends auf den gesamten Norden und die Mitte Deutschlands ausbreitet. Der Höhepunkt des Sturms wird in der Nacht zu Montag erwartet. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Windgeschwindigkeiten von über 120 Stundenkilometern. Flughäfen in ganz Deutschland strichen bereits am Sonntag Flüge, die Bahn stellte den Fernverkehr zur Nordseeküste ein. Ausfälle in anderen Teilen Deutschlands sind nicht auszuschließen. DB-Konzernsprecher Achim Stauß: "Wir haben entschieden, den Verkehr auf einigen Fernstrecken einzustellen, das betrifft unter anderem die Intercity-Linie von Hannover über Bremen und Oldenburg nach Norddeich und von Norddeich über Emden Richtung Süden, Richtung Ruhrgebiet. Eingestellt ist auch der Intercity-Verkehr von Hamburg nach Kopenhagen, und auch Westerland auf Sylt wird nicht mehr angefahren. Die Tickets sind gültig, eine Woche länger als sonst. Viele Reisende reagieren ja auf die besondere Situation sehr besonnen. Und wenn es die Reiseplanung ermöglicht, ist es doch ein guter Tipp, die Reise zu verschieben auf die Zeit nach dem Sturm." Viele große Städte in NRW, darunter Köln und Düsseldorf lassen den Unterricht am Montag an städtischen Schulen ausfallen. Die Feuerwehr rief die Menschen in Sturmgebieten dazu auf, sich vor herumfliegenden Gegenständen in Acht nehmen. Die Bevölkerung müsse laut DWD gewarnt, aber nicht alarmiert sein. So stark wie "Kyrill" im Jahr 2007 oder "Lothar" 1999 werde "Sabine" nicht werden.