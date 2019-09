Am Bahnhof von Hannover ging am Montag zeitweise gar nichts mehr. Sturmtief Mortimer hatte den Fahrplan ordentlich durcheinandergewirbelt. Wegen Sturmschäden - wie umgestürzte Bäume, die die Gleise blockierten - wurden Fernverkehrszüge in Niedersachen, Hamburg und Bremen in den Bahnhöfen zurückgehalten. Viele Reisende kamen nicht mehr weiter: "Ich möchte nach Hause, nach Rügen. Und leider ist der Zug komplett ausgefallen. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich nach Hause kommen soll." "Ja, wir wissen nicht, ob unser Zug heute ausfällt oder nicht. Deswegen stehen wir hier in der Schlage, um zu fragen. Fährt er heute oder fährt er nicht? Oder kommt er mit Verspätung?" "Ja, ich muss nach Gotha. Und jetzt bin ich fest in Hannover. Und ich muss jetzt gleich zur Info, um zu fragen, ob mein Zug überhaupt noch weiterfährt. Oder ob es eine andere Anschlussmöglichkeit gibt." Am Montagvormittag gab die Bahn den Verkehr in Norddeutschland zwar wieder frei, dennoch komme es bundesweit weiterhin zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen, hieß es.