Im Norden von Spanien wurden die Menschen am Montagabend von einer Sturzflut überrascht. Durch heftige Regenfälle schwoll der Fluss Cidacos in der Gegend von Navarra in nur wenigen Stunden von 11 Zentimetern auf über vier Meter an. Er trat über die Ufer und riss alles mit sich, das ihm in den Weg kam. Am Dienstag zeigte sich das ganze Ausmaß der Zerstörung. Ein Mann wurde tot in seinem Auto gefunden, das offenbar vom Wasser weggeschwemmt worden war. Die Anwohner der Dörfer Tafallo und Pueyo versuchten der Situation Herr zu werden. "Alles passierte in zwanzig Minuten, der Wasserpegel stieg, wir hatten nicht mal Zeit irgendwas in Sicherheit zu bringen." Restaurantbesitzer Jesus Rabal Perez wurde von den Wassermengen bei laufendem Restaurantbetrieb heimgesucht. "Das ist ein totales Desaster, man kann es sich nicht vorstellen - das Meer im eigenen Haus zu sehen. Wir haben versucht die Türen zu schließen, die Gäste in Sicherheit zu bringen, Polizei und Feuerwehr kam zum Glück sofort - Hut ab." Die Landesregierung von Navarra riet den Menschen am Dienstag, nicht aus dem Haus zu gehen, da der heftige Regen andauerte. Hauptverkehrsstraßen standen noch immer unter Wasser. Das Unwetter hatte auch die Wetterbehörden überrascht. Die Niederschläge waren etwa vier mal so stark wie vorhergesagt worden war. Sie folgten auf eine ungewöhnliche Hitzewelle in ganz Europa. Für Mittwoch wurden keine weiteren Niederschläge vorausgesagt.