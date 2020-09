(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bhiwandi, Indien Anhaltende Suche nach Überlebenden Das Wohnhaus war am Vortag eingestürzt Am Dienstag wurden mindestens 20 Opfer gemeldet In der Monsunzeit kommt es öfter zu Einstürzen Die genau Ursache ist noch unklar

Mehr