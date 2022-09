STORY: Einsatzkräfte haben am Mittwoch ihre Suche nach einem 24-Jährigen fortgesetzt, der seit Samstag in den Berchtesgadener Alpen in Bayern vermisst wird. Mit einem Hubschrauber flogen die Einsatzkräfte die Westseite des Berges nahe Ramsau ab. An einer Stelle wurden zwei Bergretter per Winde abgesetzt. Der vermisste Urlauber aus Niedersachsen setzte laut einer Meldung des Bayerischen Roten Kreuzes bereits am Samstagnachmittag einen Notruf ab und gab an, beim Bergsteigen eine größere Strecke abgerutscht zu sein und sich verletzt zu haben. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften sucht seitdem nach dem jungen Mann, bislang jedoch ohne Erfolg. Am späten Mittwochnachmittag wurde nach Angaben der Bergwacht der Rucksack des Vermissten gefunden. Bergretter sollen das Gelände unterhalb des geborgenen Rucksacks nun am Donnerstag absuchen. Die Suche nach dem Vermissten war tagelang wegen Schneesturms und entsprechender Lawinengefahr in dem steilen Gelände weder zu Fuß noch per Helikopter möglich.

