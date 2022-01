Seit dem Putsch im Oktober kommt es im Sudan immer wieder zu gewaltsamen Massenprotesten gegen die Militärregierung. Allein am Sonntag sind dabei nach Angaben von Ärzten mehrere Menschen getötet worden. Nun hat Ministerpräsident Abdalla Hamdok seinen Rücktritt erklärt. "Ich habe beschlossen, die Verantwortung abzugeben und meinen Rücktritt als Premierminister anzukündigen, um einem anderen Mann oder einer anderen Frau dieses ehrwürdigen Landes die Chance zu geben, ihm dabei zu helfen, das, was von der Übergangszeit übrig geblieben ist, zu einem zivilen demokratischen Land zu machen", sagte Hamdok am Sonntag in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Das Militär hatte am 25. Oktober die Macht übernommen und Hamdok unter Hausarrest gestellt. Ende November wurde er im Rahmen eines Abkommens mit dem Militär wieder eingesetzt.

