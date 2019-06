Im Sudan hat der regierende Militärrat alle Abkommen mit der Opposition aufgekündigt und Wahlen innerhalb der kommenden neun Monate ausgerufen. Die Erklärung von Generalleutnant Abdel Fattah al-Burhan am Dienstag folgt schweren Zusammenstößen am Vortag. Laut den Angaben von oppositionellen Ärzten sind dabei 35 Menschen ums Leben gekommen, durch das gewaltsame Vorgehen von Sicherheitskräften beim Erstürmen eines Protestcamps. Die Opposition und das Militär waren nach dem Sturz von Präsident Omar al-Bashir ursprünglich keine Kontrahänten. Das Militär sollte die Macht nur für eine Übergangsphase übernehmen, bevor sie von einer gewählten Regierung übernommen werden sollte. Die Verhandlungen darüber sind jedoch seit Wochen festgefahren. Der Generalleutnant betonte in seiner Ansprache am Dienstag, es sei nicht die Absicht an der Macht zu bleiben. Die angekündigten Wahlen sollen unter regionaler und internationaler Beobachtung abgehalten werden.